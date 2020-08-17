В області 25 нових випадків захворювання на Covid-19

17.08.2020 18:10

Тож загальна кількість інфікованих на Дніпропетровщині за весь час епідемії – 1750. В Україні ж хворих на коронавірус вже майже 93 тисячі.
В області плюс 25 нових випадків COVID-19 за минулу добу. 17 інфікованих — мешканці Дніпра. Вісім — з Кривого Рогу. У лікарні Мечникова, яка є однією з госпітальних баз, у ковідних відділеннях перебуває 13 хворих. Чотири — тяжких. Вони у реанімації. П’ятеро пацієнтів Мечникова з ускладненими пневмоніями чекають результатів тестування на COVID.

В цілому по Україні плюс 1464 нових випадків інфікування. У лідерах антирейтингу Чернівецька область – 165, Івано-Франківська – 164, Львівська область – 128 та місто Київ – 104. Таким чином загальна кількість хворих на COVID з початку пандемії вже сягнула майже 93-х тисяч осіб.

У міністерстві охорони здоров’я вкрай занепокоєні темпами зростання захворюваності на COVID-19. Кількість госпіталізованих, у порівнянні з травнем, зросла майже втричі.

Тож у МОЗ вкотре закликають дотримуватись правил безпеки. А за перших симптомів респіраторних захворювань, обов’язково телефонувати своєму сімейному лікарю.

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