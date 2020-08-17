Правильний пандус, тактильна плитка та багато вільного простору

Незабаром все це з’явиться в Лівобережному управлінні соцзахисту. Адже стару радянську будівлю, де знаходиться установа, капітально ремонтують. Аби соціальні послуги стали доступними для всіх громадян. Оновлену будівлю дніпряни побачать вже наприкінці вересня.

Ось ця стара будівля незабаром перетвориться на сучасний та доступний простір. Де можна буде з комфортом отримати соціальні послуги. Оскільки через капітальний ремонт всередині працювати ніяк — співробітники управління ведуть прийом просто на вулиці. Так ось ця жінка прийшла сюди оформити субсидію. Вона каже, не проти такого ноу-хау. Адже має велику надію на ремонт.

Самій будівлі вже майже п’ятдесят років. Вона давно потребувала ремонту. Крім того, пандус біля ґанку має завеликий кут нахилу. Каже голова громадської організації “Океан добра”, яка опікується людьми з інвалідністю.

Директорка управління каже, проблема з пандусом завдавала клопоту й працівникам. Але після ремонту їхня установа стане справді набагато доступнішою.

“Нарешті після реконструкції капітальної буде пандус з правильними параметрами. Всередині будівлі будуть й туалети для осіб з інвалідністю.”

Крім того, всередині будівлі запланована реконструкція приміщень. На вході буде велика простора кімната, де одразу прийматимуть відвідувачів. Коридори та туалети також будуть широкими й зручними у користуванні.

Також у будівлі зроблять спеціальне маркування, аби незрячі або відвідувачі з порушенням слуху змогли з легкістю отримати потрібну інформацію. Нині роботи на підготовчому етапі. Однак влада міста має завершити ремонт до кінця вересня. І такі зміни справді дуже важливі, оскільки установа обслуговує майже півтори тисячі людей з інвалідністю.