Капітального ремонту прибудинкового покриття нарешті дочекалися мешканці по Калиновій, 83. Реконструкцію розпочали у рамках міської програми оновлення міжквартальних доріг. Конкретно на цей об’єкт з бюджету Дніпра виділили 3 мільйони гривень. Як протікає робота та коли з’явиться оновлена дорога — дізнавалися наші журналісти.

Ніна Володимирівна у цьому будинку мешкає з першого дня. Такої активності у своєму дворі ще ніколи не бачила. Скаржиться: неодноразово з сусідами писали листи до міськради з проханням відремонтувати дорогу. Утім, зворотного зв’язку не було. Зараз же не вірить своїм очам. Каже: будівельники працюють швидко та якісно, а головне — прислухаються до побажань місцевих.

Зірваний асфальт, гори каміння та ремонтна техніка. Так зараз виглядає подвір’я будинку №83 по вулиці Калиновій. Цій дев’ятиповерхівці невдовзі виповниться 40 років. Капітальний ремонт дорожнього покриття стане першим в її історії.

Оновлення дороги розпочалося тиждень тому. Комунальники вже демонтували більшу частину асфальту. Далі — встановлять понад кілометр бордюрних каменів та створять паркувальну зону. Також облаштують територію для смітників. А вже після перейдуть до укладання нового покриття. Коли закінчать — поки не говорять. Та у міськраді переконують: все зроблять якомога швидше.

Загалом по місту вже відремонтовано близько ста п’ятдесяти міжквартальних доріг. На черзі — оновлення ще сотні.