Яскравий колір та брендований логотип

У Дніпрі представили уніфікований одяг для соціальних працівників. Фахівцям територіальних центрів, які обслуговують самотніх жителів міста, вже видали понад півтисячі комплектів. Як й навіщо розробляли цю форму – розкажемо прямо зараз.

Соцпрацівниця Ольга поспішає до своєї підопічної – 85-річній Лілії Олександрівни. До самотньої пенсіонерки жінка ходить вже майже рік двічі на тиждень. Приносить їй ліки та продукти. Також прибирає квартиру, готує їсти та сплачує рахунки. Проте найбільше цінує пані Лілія щирі розмови. Тому чекає на прихід своєї помічниці з великим нетерпінням. За десять хвилин завжди виглядає її у вікні.

У новій формі соцпрацівників тепер впізнати легше. Вона яскрава та має брендований логотип. Зробили такий уніфікований дизайн, аби довірливі пенсіонери не потрапляли на гачок шахраїв.

В комплекті поки що тільки футболка і рюкзак. Дизайн розробляли спільно з соцпрацівниками. Спиралися, зокрема, на їхні смаки та побажання. За основу взяли зручність та якість.

Наразі вже понад півсотні соцпрацівників Дніпра ходять у новій формі. Інші отримають її вже найближчим часом. Згодом робітникам видадуть ще куртки та сумки. Реалізувати ідею планують до вересня.