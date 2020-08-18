Жінки й літаки

До авіації прагнуть не лише представники сильної статі. Жінки також захоплюються планеризмом, стають льотчицями та інструкторами. Деяким вдається підіймати у небо й великі літаки. З двома представницями незвичайної професії наша знімальна група зустрілася на аеродромі Кам’янка.

Вони незвичайні. На зустріч не приїжджають і не приходять, а спускаються з неба. Світлана Шістя спортсменка планеристка і Валентина Королькова – у недалекому минулому пілот цивільної авіації.

Хто знає про такі літаки, той знімає капелюха перед цією мініатюрною жінкою. Після планерів їй підкорювалися серйозні апарати. Прикладом, літак-трудівник АН-2.

У той час Валентина вже була одружена з пілотом, що вийшов з того ж Дніпропетровського планерного клубу. Чоловік пройшов шлях від техніка в аеропорту до командира ЯК-42. Інколи з дружиною не бачилися тижнями.

Аероклуб залишився рідним назавжди. Вони й зараз з задоволенням відвідують цей простір — аеродром Кам’янка.

Валентина Михайлівна згадує, як тут стояли десятки планерів і польотів за день було багато. Зараз все по-іншому. Але тягне сюди.

Тут на аеродромі за чарівним співпадінням, є однофамілець подружжя Королькових, Роман. Він співробітник 11 каналу й планерист-аматор.

Інструктором з польотів на планері для Романа стала Світлана Шістя. Майстер спорту, жінка що захоплена планеризмом з 80-х років.

Планери та літаки — це назавжди, каже жінка. Й ніколи не пізно розпочати літати. Запрошує спробувати.

Щоб отримати крила, треба підготуватися. Ззовні та зсередини. Це легкий захисний одяг і таке ж легке хвилювання.

Підготовка до польоту триває хвилин десять, огляд корпусу, приладів, перевірка зв’язку.

Все готово. Літак виводить планер на необхідну висоту і там вже планер на своїх крилах дійсно парує!

Орієнтування відбувається миттєво, і в досвідчених майстрів польоту — природньо. Як в птахів.

Коли бачиш хмари поряд із собою, все інше здається не таким важливим. Жінки, які вміють літати, не жалкують про те, що в житті не вдалося, аби могло б статися. Бо їхній головний здобуток — все небо!