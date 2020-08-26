Сила, спорт та здоровий спосіб життя

У Дніпрі за підтримки народного депутата України Дмитра Кисилевського провели відкрите воркаут-тренування. Переможці світових турнірів вчили вправам аматорів. Усе на новому спортмайданчику в Самарському районі. Як це було — дивіться далі в сюжеті.

Лівий берег, мікрорайон Рибальськ. На шкільному подвір’ї зібралися титуловані атлети.

З вражаючою легкістю. Переможці українських та міжнародних турнірів з воркауту демонструють свою майстерність. Трюки виконують на новому майданчику. Його звели в Рибальську з ініціативи народного депутата України Дмитра Кисилевського.

Тренування починають з розминки.

Учасників ділять на групи. Дівчаток навчають підтягуватися. Для хлопців — серйозніші вправи.

Організатори певні: такі тренування роблять Workout більш привабливим та доступним.

Майданчик працює вже місяць. Місцеві — у захваті.

Спорт-майданчик розмістили на території місцевої школи. Тож уроки фізкультури в новому навчальному році будуть різноманітнішими.