Скасувати платні паркування

З таким наміром громадські активісти Дніпра подалися до суду. І, після низки засідань, досягли своєї мети. Апеляційний суд задовольнив їхній позов. Однак, радіти скасуванню платного паркування ще зарано. Адже у міській раді заявили — перемога активістів фейкова. Чому? Усі подробиці у нашої Вікторії Будзинської.

Під стінами апеляційного суду мітинг. Люди з плакатами вимагають скасування монополії на паркування та прозорий тариф. У самій залі також жваві дискусії. Тут місцеві активісти судяться з міською радою за скасування платних стоянок. І врешті, зовсім несподівано, суд оголошує приголомшливе рішення:

“Визнати протиправним та неправочинним рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради №512 від 11 квітня 2011 року про затвердження тарифів вартості послуг паркування на майданчиках для платного паркування у м. Дніпро.”

Повний текст рішення суду обіцяють опублікувати вже сьогодні. Оскаржити його можна буде лише у Верховному суді України протягом місяця. Адвокат активістів так коментує рішення:

“Ми щойно почули, що фактично тариф на паркування скасований. Відсьогодні, з цього моменту, у місті Дніпрі є безкоштовними по “Парксервісвгрупп“. Всі центральні, що ми їх всі знаємо.”

От тільки святкувати перемогу над платними паркуваннями активістам зарано. Адже у міській раді цю інформацію одразу ж назвали фейком. Така заява з’явилася на офіційному сайті установи.

“Наголошуємо – наразі вони працюють у звичному режимі. Просимо не довіряти поширенню будь-якої неправдивої інформації та перевіряти дані. Ще тривають судові розгляди щодо розрахунку вартості послуг паркування. Відповідальність за порушення правил досі чинна.”

Ми й надалі будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Та обов’язково проінформуємо вас про нові подробиці.