Вівчарка ледь не загризла дитину

Сусідська вівчарка ледь не загризла 5-річного хлопчика у Підгородному. Пошматованого малюка екстрено шпиталізували. У якому стані зараз хлопчик, як виправдовуються господарі пса та що їм тепер загрожує? Наші журналісти розпитали кінологів — як убезпечити себе від нападу агресивних собак. Всі подробиці — далі.

Мати постраждалого хлопчика з жахом згадує день, коли побачила свого 5-річного сина погризеним сусідською собакою.

На операційному столі маленький Іван пролежав аж три години. Саме стільки часу лікарям довелось зашивати його рани.

Напад стався у Підгородному. 5-річний Іван разом з друзями гуляв у цьому провулку, поруч з пісочницею. Сусідка зробила дітям зауваження, аби ті не кидали пісок та каміння у бік її будинку. Наголосила, це може розлютити її вівчарку.

Потім власниця вийшла зі свого будинку поспілкуватись з дітьми у дворі, але не зачинила ворота. Звідти і вибіг агресивний собака. Хлопчик від страху кинувся тікати. Але вівчарка на прізвисько Джак миттю наздогнала малюка, повалила на землю та почала буквально шматувати.

На страшні крики дітей почали збігатись сусіди. Одним із перших відреагував Михайло. Чоловік, як міг, почав відганяти собаку від малюка.

Разом з Іваном в той день гуляли ще троє його друзів. Від агресивного пса дісталось і 9-річному Андрію. Його собака вкусила за стегно. Мати каже — травми незначні, але після інциденту випускати дітей на двір боїться.

Після нападу більшість жителів вулиці вимагають, аби господарі приспали агресивного собаку. Самих же власників вдома немає. Чутно тільки гавкіт Джака.

Телефоном власниця каже — свою провину визнають та підуть на усі вимоги, що висуватимуть сусіди.

Тим часом стан хлопчика вже стабільний, кажуть медики. Утім, тривалої реабілітації не уникнути.

Порушення правил тримання домашніх тварин — за цією статтею на власників вівчарки вже склали протокол у поліції. Їм загрожує штраф та конфіскація собаки.

Професійні кінологи радять, у випадку, якщо на вас зненацька нападає агресивний пес, дотримуватись чітких правил.

І найголовніше, що радять кінологи власникам серйозних собак, — якомога більше приділяти уваги вихованню чотирилапих. Особливо, якщо це тварини сторожової породи.