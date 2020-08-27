До Дня авіації України

27.08.2020 18:24

А ви коли-небудь бачили, як виглядає аеродромна диспетчерська вежа? Нашим кореспондентам вдалося туди потрапити та поспілкуватися із фахівцями, що керують злетами та посадками літаків! Просто зараз в ефірі другий сюжет до Дня авіації України.

Не пропустіть ексклюзивні кадри у репортажі Владислава Авдієнка.


Олена – ця тендітна на перший погляд дівчина – диспетчерка Украероруху. Працює на вежі в самому серці летовища – біля злітної смуги. Зараз буквально на наших очах вона приніматиме борт з Борисполя. У небі його поки не видно, проте усі дані вже є – на моніторах.

На іншому моніторі – і за цим теж треба постійно слідкувати – найточніші погодні дані. Іноді, розповідає Олена, літаки доводиться приймати в екстремальних умовах.

Тим часом з-під хмар виринає київський борт.

Авіадиспетчерка дає дозвіл на посадку.

Олена уважно спостерігає за літаком у бінокль. Робота не закінчується й після приземлення. Треба якнайшвидше звільнити смугу.

Як діяти у надзвичайних ситуаціях – фахівців тренують поряд – у диспетчерському центрі Украероруху. В комп’ютері інструктори генерують позаштатну ситуацію: літак у повітрі – горить.

Диспетчер реагує блискавично.
Досвідчені диспетчери кажуть: така підготовка для початківців – безцінна.

А ще – на Дніпровському летовищі є місце, де рятувальники відпрацьовують надзвичайні випадки. Колись величні машини – тепер ці красені – лишень макети для тренувань.

Робота, що вимагає неабиякої відповідальності та стресостійкості може дарувати море щастя – доводить Олена на власному прикладі. Дівчина вже 10 років працює авіадиспетчеркою.

Отож – за допомогою 11-го каналу ви мали стовідсОтково переконатися – ваше життя у літаку – у руках професіоналів.

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