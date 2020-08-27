Лічені дні лишились до запуску нової ранкової програми на 11 каналі

У прямому ефірі працювати для вас готується наша неперевершена команда. Сьогодні ми відзняли пілотний випуск, щоб зустрітися на екранах у повній готовності. Наша Марія Мороза запрошує вас зазирнути за куліси.

Дивимось!



Просто зараз у студії 11 телеканалу проходять знімання пілоту нової ранкової програми. А ми з вами маємо унікальну можливість поспостерігати за творчим процесом

Буквально кілька секунд – і починаємо.

Зустрічати новий день з нашими глядачами будуть четверо ведучих. Це пара Юлі та Дениса і Дмитра з Мариною.

“Привіт, друзі. Ми вже закінчуємо останні приготування і скоро ми будемо радувати вас у прямому ефірі на 11 телеканалі.”

Для кожного з них – це грандіозний проєкт та новий життєвий етап. Захоплюючий, насичений і, звісно, хвилюючий.

“Ви знаєте, трошки. Є невеличке хвилювання, але я впевнений, ми впораємося і наш глядач буде дуже щасливий.”

Ведучих ранкової програми 11 канал шукав кілька місяців. Ми організували масштабні проби й нарешті знайшли наших нових зірочок.

“Так, це був дуже важчий кастинг. Ми подивились десь більше 50 людей, які були претендентами на роль ведучих, і ми сподіваємось, що обрали 4 найкращих.”

Протягом двох годин щодня будемо бадьорити, розважати та надихати. Журналісти вже готують для вас найцікавіші матеріали, аби ваші ранки були приємні та насичені.

“В нас більше 20 рубрик. Найрізноманітніших. Від здорового способу життя, порад психологів, порад медиків і закінчуючи такими рубриками, як “Доброго ранку, світ”, коли ми беремо інтерв’ю у людей, які знаходяться зараз закордоном або живуть там.”

Для нової програми ми зібрали команду з близько двадцяти професіоналів. За творчість та креатив, цікаве наповнення і технічну сторону відповідають найкращі відеооператори, режисери та випускові редактори.

Ми вдосконалюємось та ретельно обмірковуємо кожну деталь, аби щоранку ви впускали нас на свої екрани.

Уже на початку вересня, з сьомої до дев’ятої години вмикайте 11 канал. У прямому ефірі будемо разом дізнаватися, чи є життя зранку?