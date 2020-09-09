Бережіть голови! 

На проспекті Дмитра Яворницького масивна частина фасаду впала просто на тротуар. Лише дивом ніхто з перехожих не постраждав. В ОСББ у халатності звинувачують чиновників. Кажуть, за їхньої ініціативи фасад почали ремонтувати, утім так і не завершили. Й навіть після обвалу — шмаття аварійної ліпнини продовжують нависати над тротуаром. Владислав Авдієнко — з місця подій.

Головний проспект міста — Дмитра Яворницького. Тротуар всипаний величезними каменюками.

“Подивіться на ці брили. Ось ця, приміром, важить кілограмів 30-40. Навіть страшно уявити, що було б, якби в момент руйнування хтось проходив під будинком.”

Усе це днями впало на тротуар ось із цього піддашка. З висоти третього поверху. Перехожі — шоковані.

Ми дізналися: будинок знаходиться у власності ОСББ. Зустрічаємось із його головою. В обвалі фасаду чоловік винуватить міську владу. Мовляв, 3 роки тому дім потрапив до програми реконструкції. Робочі позбивали стару ліпнину, дощові труби. Й на цьому – “ремонт” закінчився.

Ми показуємо світлини фасаду експерту з будівельних конструкцій Юрію Кірічеку. Він застерігає: будь-якої миті частково зруйнований піддашок може обвалитися знову.

Після інциденту минуло декілька днів, проте аварійну конструкцію так ніхто і не прибрав. Місце падіння просто огородили стрічкою. У ОСББ бояться: якщо почнуть розбирати піддашок, усю відповідальність за невиконані підрядником роботи перекладуть на них.

Юристи твердять: хоча опікуватися станом будинку й повинні в ОСББ, в конкретному випадку — відповідальність виключно на підряднику. Жителям радять готуватися до суду.

А також викликати на місце копів, адже подібні інциденти — потенційна загроза життю перехожих.

Хто має прибрати брили, що нависають над тротуаром, та на якому етапі знаходиться реконструкція будинку — коментувати ситуацію у міськраді відмовились. Тож ми спрямували до мерії інформаційний запит. За законом відповісти на нього чиновники мають протягом 5 робочих днів.