День міста – як це було

На вихідних Дніпро накрила хвиля святкувань. Танці, флешмоби, авіа та гідро-шоу. Та й це навіть не половина усіх заходів. Наш Єгор Ромахло побував у епіцентрі розваг та завітав на кожну з локацій. Тож як це було — увага на екран.

Пісні, запальні танці та неймовірна атмосфера свята. Ціле місто-мільйонник на один день перетворилося на величезний карнавал. Дніпро відзначає 244-й день народження.

Починали святкувати біля пам’ятника Олександру Полю. Тут розіграли справжнісіньку театральну виставу, у центрі якої сам видатний діяч та його життєва історія.

Доповнювали ж гру акторів виступи танцювальних колективів.

Та, як виявилося, найцікавіше попереду. Борис Філатов у своїй промові зробив сенсаційне оголошення. Після багатьох років пошуків могилу Олександра Поля – знайшли.

Біля монумента почесного громадянина Дніпра залишають шматок чорного каменю. Це — єдине, що залишилося від могильного хреста. Й свято рухається далі. До площі Героїв Майдану.

Це — перший в історії міста парад комунальної техніки. В ньому бере участь понад пів сотні авто — прибиральні машини, тролейбуси й навіть евакуатори. Найбільше радіють діти. Адже їм дозволили посидіти за кермом та примірити форму комунальника.

Знайшлася розвага й для творчих особистостей. Ось ця, вже списана вантажівка, стала справжнім артоб’єктом. Її запропонували розмалювати балончиками з фарбою.

Тим часом на Європейській площі дикі танці! Це стартували змагання зі стріт-батлу.

Танцювальні змагання проходять у Дніпрі вже третій рік. Попри карантин, з’їхалися понад чотири сотні учасників з усієї країни.

А традиційна битва хорів цьогоріч пройшла в експериментальному форматі. Для забезпечення карантинних норм частина колективів записала свої виступи на відео.

Глядачів тут зібралося небагато. Однак атмосфера свята, кажуть, все одно відчувається.

Запалювали й на Набережній. Зокрема прямо в акваторії Дніпра. Чого тільки вартий масовий заплив на гідроскутерах!

Водночас справжнє шоу розгорнулося й у небі. Вісім літаків продемонстрували майстер-класи з фігур вищого пілотажу.

Вже під вечір розважати містян взялися зі сцен. Пісні та привітання лунали звідусіль. Фінальним акордом святкування стало поєднане з салютом лазерне шоу. Від цих кадрів дійсно перехоплює подих.