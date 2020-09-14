Які зміни влада Дніпра вважає своїм найбільшим досягненням?

Дніпро відсвяткував свій день народження — 244 роки. Сміливі проєкти, оновлення транспортної системи та інфраструктури — за останні роки обласний центр помітно змінився. Поруч з промисловими гігантами з’явилися зелені зони, а середмістя адаптують під пішоходів. Отже, яких новацій зазнало наше місто останнім часом — дивіться далі.

Новий тролейбусний маршрут від центра міста до спального району, де мешкає більше 23-х тисяч людей, – перший подарунок дніпрянам. Для запуску нової гілки за кошти ЄБРР місто придбало 12 тролейбусів. Вони оснащені суперконденсаторами, котрі є джерелом накопичення енергії. Автономний хід — до 12 кілометрів, а вміщують ці тролейбуси по 95 пасажирів.

Прокладання нових маршрутів, а головне – повна заміна старого громадського транспорту на новий. Це – одне з головних завдань влади. З низькою підлогою, кондиціонерами та GPS-системою контролю — за останні роки місто придбало майже сотню нових тролейбусів.

Від створення урбаністичних пішохідних зон в центрі до внутрішньоквартальних робіт в спальних районах – нині все змінюється. За останні роки з постіндустріального міста Дніпро перетворився на сучасний мегаполіс.

Чи не найочікуванішою подією стало відкриття першої черги реконструкції найдовшої набережної в Європі. Проєкт змінив декілька підрядників та обходиться бюджету міста в копійку. Зараз він готовий на 70% – тут вже сучасний дизайн, велодоріжки, освітлення та зелені зони.

Нині стратегія розвитку промислової столиці України дещо зміниться. Від великих інфраструктурних проєктів переходять до локальних.

Отже, місто-мільйонник відзначив свій день народження. І хочеться вірити, що наступні дати Дніпро зустрічатиме з ще більшими досягненнями.