На найближчі 3 дні прогнозують холодну погоду

Час діставати теплі речі! 18-20 градусів вдень і заморозки вночі. На Дніпропетровщину насувається арктичне повітря та холодний атмосферний фронт. Утім, вже з двадцять третього вересня тепло повернеться, обіцяють синоптики. Температурний стовпчик сягне позначки + 25 і триматиметься щонайменше тиждень. Опадів до кінця місяця не прогнозують. А вже у жовтні в Україну прийде бабине літо. Осінь, обіцяють, буде теплою та сухою.

“У зв’язку із високими температурами, відсутністю опадів і низькою вологістю, утримується надзвичайна пожежна небезпека. І поки що утримується ґрунтова засуха.”