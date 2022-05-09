На Дніпропетровщині ворог продовжує обстрілювати громади забороненою зброєю: загинула дитина

09.05.2022 11:28

8 травня у Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряда. Він приніс його додому, після чого вибухівка здетонувала. Дитина загинула.

За словами головної фахівчині відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, це вже шоста смерть в області через необережне поводження з боєприпасами

«Наразі ворог продовжує обстрілювати забороненою зброєю наші території, через що ці боєприпаси можуть бути всюди. Тому, нагадуємо, що ці боєприпаси дуже небезпечні, бо після обстрілу вони залишаються активними ще деякий час і можуть здетонувати коли завгодно.

Фахівці ДСНС продовжують знешкоджувати їх, але їх дуже багато і на це потрібен час. З початку війни в області вже знешкодили 1 843 одиниці боєприпасів, найбільша кількість виявлена в Синельниківському та Криворізькому районах», — зазначила Дарина Цуркань.

Вона також нагадала: якщо ви знайшли підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його, а одразу викликайте служби 101 та 102. Також проводьте щоденно бесіди з дітьми та роз‘яснюйте їм правила поводження з підозрілими предметами.

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