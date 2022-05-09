Борис Філатов про ситуацію у Дніпрі станом на 9 травня:



🔹Дніпровці майже припинили покидати місто. В день виїжджає не більше ста осіб.

🔹 В Дніпро приїхало багато біжінців, понад 200 000. Серед них багато літніх людей, які не планують подальше переміщення на захід.

🔹 Дніпропетровська область добре налагодила волонтерську допомогу.

🔹 В середу на сесії міськради мають де русифікувати ще декілька назв вулиць міста.

🔹 ЖКГ та вся критична інфраструктура працює.

🔹 Медикаментів достатньо, всі лікарні працюють

🔹 ❗️Місто потребує донорської крові! Особливо 4 лікарня! Тому сдавайте кров!