У люстрах Історичного музею знайшли “капсулу часу”
19.05.2022 9:40
Евакуація люстр, або несподівана знахідка. У Національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького зі стелі білої зали зняли дві великі люстри – аби врятувати їх від війни та захистити раритетний кахель на підлозі. Операція пройшла вдало. А під час демонтажу знайшли справжню “капсулу часу”
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