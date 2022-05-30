Mіські новини Новини У Кам’янському тривають роботи з благоустрою міста 30.05.2022 21:01 У Кам’янському тривають роботи з благоустрою міста. Задіяні всі відповідні комунальні служби. Впорядковують територію та наводять загальний порядок в усіх районах міста. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.05.2022Назад У Новопокровській громаді активно працює волонтерських штаб Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Новопокровській громаді активно працює волонтерських штаб 30.05.2022 21:45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.05.2022 30.05.2022 6:56 Новини Новини України За щастя жити своїм звичайним життям і просто гуляти вулицями свого міста зараз і йде ця війна, ось що ми виборюємо в ній – звернення Президента України 29.05.2022 21:15 Mіські новини Новини Ракетний обстріл Кривого Рогу 28 травня: коментар ДСНС 29.05.2022 13:25 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.05.2022 29.05.2022 7:15 Новини Новини України Терор став сьогодні фактично єдиною формою дій Росії і щодо України, і щодо Європи – звернення Президента Володимира Зеленського 28.05.2022 22:55