У Новопокровській громаді активно працює волонтерських штаб
30.05.2022 21:45
Збирають амуніцію для військових, готують гарячі обіди та допомагають переселенцям. У Новопокровській громаді активно працює волонтерських штаб. До благодійної ініціативи долучилися місцеві мешканці і власними силами допомагають наблизити нашу перемогу. Чим займається штаб і як налагоджена робота?
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