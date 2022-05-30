Збирають амуніцію для військових, готують гарячі обіди та допомагають переселенцям. У Новопокровській громаді активно працює волонтерських штаб. До благодійної ініціативи долучилися місцеві мешканці і власними силами допомагають наблизити нашу перемогу. Чим займається штаб і як налагоджена робота?

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