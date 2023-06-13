ВРЯТУВАТИ БУДИНОК. У Дніпрі 20 років від підтоплень потерпає двір лівого берега

13.06.2023 15:37 15

Пліснява на стінах будинків, а біля під’їздів води по коліно. Один з дворів лівого берега Дніпра заливає стічними водами. Сотні мешканців вимушені носити гумові чоботі та через багнюку пробиратися до квартир. 20-річну проблему взялися вирішувати студенти Дніпровської політехніки

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