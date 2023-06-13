З 1 червня послуги розподілу газу в Дніпрі та Дніпровському районі надаватимуть «ГАЗМЕРЕЖІ»

13.06.2023 15:09 4

З 1 червня 2023 року послуги розподілу газу в м. Дніпро та Дніпровському районі надаватимуть «ГАЗМЕРЕЖІ»

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