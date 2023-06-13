Mіські новини Новини З 1 червня послуги розподілу газу в Дніпрі та Дніпровському районі надаватимуть «ГАЗМЕРЕЖІ» 13.06.2023 15:09 4 З 1 червня 2023 року послуги розподілу газу в м. Дніпро та Дніпровському районі надаватимуть «ГАЗМЕРЕЖІ» Продовжити читання Уперед У Кам’янському відкрили корти для занять Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro На Бахмутському напрямку у На місці трагедії у Кривому ⚠️ Рівень води у ставку-ох Кота Шаміля врятували в одн Восьму добу на Херсонщині б У Кривому Розі попередньо, Спортсмени з Дніпропетровщ Проблеми із водопостачання 8 травня в Україні офіційно Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському відкрили корти для занять 13.06.2023 14:32 48 Mіські новини Новини Масована ракетна атака на Кривий Ріг: загиблі та десятки поранених. Подробиці від ДСНС 13.06.2023 13:47 37 Mіські новини Новини НАЖИВО: Атака на Кривий Ріг: зруйновані будинки, є жертви та постраждалі 13.06.2023 13:09 45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.06.2023 13.06.2023 7:56 14 Новини Новини України Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС – звернення Президента України 12.06.2023 22:15 84 Новини Новини України АВДІЇВКА ПІД АВАІВОГНЕМ / ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ДОНЕЧЧИНУ / Війна. День 474 12.06.2023 18:17 99