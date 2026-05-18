У Кам’янському готують масштабну реконструкцію водогонів

18:41 18.05.2026
Від магістралей до локальних мереж. У Кам’янському планують провести масштабну реконструкцію водогонів. Через зношеність труб та застарілі гідравлічні схеми деякі райони міста постійно потерпають від поганого тиску води. Аби вирішити проблему, фахівці “Аульського водоводу” розробили план модернізації. Під час робочої наради говорили – як забезпечити місто стабільним водопостачанням, особливо в спеку у приватному секторі. Тиску в мережі не вистачає через технічну недосконалість системи та критичну зношеність магістралей. Їхню заміну в першу чергу планують на вулиці Дорожній. Спеціальні труби для цього вже допомогла придбати міжнародна організація ЮНІСЕФ. Роботи виконуватимуть поетапно, щоб не залишати мешканців без води на тривалий час. Не менш важливий об’єкт – каналізаційний колектор на лівобережжі. Зараз фахівці також працюють над оновленням ділянок водоводу від вулиці Лохвицького до Сурської та на вулиці Айвазовського.

