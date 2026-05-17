Наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі – звернення Президента

20:11 17.05.2026
Nasha Dalekobijnist Cze Te Shho Znachno Zminyuye Sytuacziyu Ta J Zagalom Spryjnyattya Rosijskoyi Vijny U Sviti Zvernennya Prezydenta

Бажаю здоровя, шановні українці, українки!

Перш за все наша влучність – наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають.

Як я вчора й казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів – в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. Також наші Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі.

Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в «родную гавань», і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу. Важливо, що ми даємо такий сигнал і даємо саме сьогодні, у День памʼяті сотень тисяч жертв тоталітарних репресій – репресій родом саме з Москви. Сьогодні вранці ми з Оленою в Биківні вшанували пам’ять усіх жертв радянського терору – жертв репресій. Обов’язково пам’ятаємо, що незалежність наша – незалежність України – це в тому числі гарантія безпеки від тоталітаризму. Незалежність бережемо.

Хочу також сьогодні подякувати нашим воїнам – тим, хто зараз на фронті, кожній бойовій бригаді. У цьому році багато зроблено – і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу – більше, ніж російських. І це дуже серйозний результат. Будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії – дронів, НРК, снарядів, усіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.

І ще одне. Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями – різні формати, і на лідерському рівні теж. Готуємось до комунікації з американцями – ми працюємо з ними фактично кожного дня, і потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день наша сила й наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!

Tags: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Pekelna Nich U Dnipri Misto Atakuvaly Desyatky Rosijskyh Droniv

Пекельна ніч у Дніпрі: місто атакували десятки російських дронів!

16:19 17.05.2026
Rosiyi Treba Bilshe Dumaty Pro Svoyi Npz Ta Pro Svoyu Naftoperevalku A Ne Pro Gromadyan Inshyh Derzhav I Zemlyu Inshyh Narodiv Zvernennya Prezydenta

Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів – звернення Президента

19:47 16.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 16.05.2026

8:29 16.05.2026
Mayemo Spravedlyvo Ta Vidchutno Vidpovidaty Na Rosijski Udary Pogodyv Deyaki Formaty Vidpovidej Zvernennya Prezydenta

Маємо справедливо та відчутно відповідати на російські удари; погодив деякі формати відповідей – звернення Президента

18:58 15.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 15.05.2026

8:35 15.05.2026
Gotuyemo Kroky Yaki Mozhut Aktyvizuvaty Nashu Spilnu Protydiyu Sankcziyi Mayut Buty Bilsh Bolisni Dlya Rosiyi Zvernennya Prezydenta

Готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію, санкції мають бути більш болісні для Росії – звернення Президента

20:09 14.05.2026