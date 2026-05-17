Наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі – звернення Президента

Бажаю здоров‘я, шановні українці, українки!

Перш за все наша влучність – наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають.

Як я вчора й казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів – в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. Також наші Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі.

Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в «родную гавань», і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу. Важливо, що ми даємо такий сигнал і даємо саме сьогодні, у День памʼяті сотень тисяч жертв тоталітарних репресій – репресій родом саме з Москви. Сьогодні вранці ми з Оленою в Биківні вшанували пам’ять усіх жертв радянського терору – жертв репресій. Обов’язково пам’ятаємо, що незалежність наша – незалежність України – це в тому числі гарантія безпеки від тоталітаризму. Незалежність бережемо.

Хочу також сьогодні подякувати нашим воїнам – тим, хто зараз на фронті, кожній бойовій бригаді. У цьому році багато зроблено – і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу – більше, ніж російських. І це дуже серйозний результат. Будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії – дронів, НРК, снарядів, усіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.

І ще одне. Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями – різні формати, і на лідерському рівні теж. Готуємось до комунікації з американцями – ми працюємо з ними фактично кожного дня, і потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день наша сила й наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!