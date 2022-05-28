Терор став сьогодні фактично єдиною формою дій Росії і щодо України, і щодо Європи – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Наші захисники й захисниці!

Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі й на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе.

Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ.

Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів.

Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємося до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно й ударною силою.

Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую хороших новин щодо цього вже наступного тижня.

Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає?

Українці в Сумській області, як і в будь-якій іншій області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе додати. І тим більше не зможе залякати.

Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє – у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району за двадцять метрів від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація.

Знову й знову буду нагадувати світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою-терористом, державою – спонсором тероризму. Це просто правдиво. Це чесно й відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні й дуже хочуть понести далі у Європу. І це має бути юридично закріплено.

Готуюся до засідання Європейської ради, яке відбудеться 30-31 травня. Буду звертатись до учасників засідання. Зокрема й про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі України. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі. А який терор буде далі?

Тільки разом – тільки всі європейці – ми зможемо зупинити таку політику такої держави.

Звичайно, у зверненні до Європейської ради приділю необхідну увагу й тому прогресу в розвитку нашої держави, який уже досягнутий і який може бути досягнутий найближчим часом.

Також наступного тижня продовжу звертатися до парламентів європейських країн. Буде й багато іншої міжнародної активності, спрямованої на посилення нашої держави й на посилення спільного тиску всього вільного світу на Росію.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про оборонну підтримку й постачання пального в Україну. Про те, як можемо розблокувати українські порти, а отже, як можемо не допустити розгортання продовольчої кризи.

Окремо обговорили й гарантії безпеки для України, маємо активізувати роботу над ними.

З’являється дедалі більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей із тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів. І закрили індивідуальний виїзд людей.

Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював би. Однозначно це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей у заручники.

Але Україна поверне все своє. Все. І це обовʼязково.

І це лише питання часу. І кожного дня цей час, час звільнення, скорочується. Ми для цього робимо все.

Вічна вдячність і слава всім, хто захищає нашу державу!

Вічна памʼять кожному й кожній, чиї життя забрали окупанти.

Слава Україні!