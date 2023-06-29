ОКУПАНТИ АТАКУВАЛИ РАКЕТАМИ ХАРКІВЩИНУ ТА ЗАПОРІЖЖЯ // Війна. День 491

ЗСУ збили російський літак і перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. У Краматорську завершили рятувальну операцію. Кількість жертв зросла до 12. А росіяни вбили пенсіонерку на Херсонщині. Про найважливіші події доби дивіться у наступному матеріалі

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