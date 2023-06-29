Протидія екоциду – це один із пунктів Української формули миру, і ми маємо реалізувати кожен її пункт – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Закінчую день у Верховній Раді – зустріч із нашим спікером Русланом Стефанчуком. Працюємо.

А тепер звіт за цей день, насичений день. Дуже довгий.

Засідання Європейської ради – вже традиційно для України бути серед членів Євросоюзу. Порядок денний очевидний – наш захист у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримка від наших партнерів, наша безпекова підтримка для них, для всієї нашої Європи. Україна впливає на силу Європи. Це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі.

Зустріч із Майком Пенсом, 48-м віце-президентом США, сенатором… Американська підтримка для України життєво важлива – від усіх американців, кожної американської родини, усіх громадських сил США, усіх політичних лідерів, Конгресу – обох партій, звичайно, від Президента США Байдена. Дякую за цю підтримку!

Обговорив із паном Пенсом нашу оборону, нашу взаємодію – від самого початку, з перших днів між українським і американським народами. Говорили про зброю, про можливості наших воїнів, про наші спільні цінності.

Зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни – Грета Тунберг, Маргот Вальстрем та інші. Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС і загалом про роботу нашої групи, яка займатиметься саме тими питаннями, які безпосередньо пов’язані з руйнівним впливом російської агресії на природу. Протидія екоциду – це один із пунктів Української формули миру, і ми маємо реалізувати кожен її пункт, усі аспекти миру.

Розмова з Президентом Гватемали. Формула миру, наша співпраця з Латинською Америкою, допомога нам у розмінуванні, дуже важливо – у створенні трибуналу щодо російської агресії.

Зустріч із представниками нашого бізнесу – дуже важлива, дуже змістовна. Я їм вдячний. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз, в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет – це оборона, і це очевидно. Але й економіка – теж важливо.

Я вдячний усім, хто працює заради України, українців, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки і хто вже готується до нашого відновлення, до масштабної програми трансформації України, яку ми обов’язково реалізуємо після нашої перемоги.

І, звичайно, – наші воїни, наш захист. Сьогодні у зверненні до спільноти Chatham House – це один із провідних світових, британських інтелектуальних центрів – я розказав про те, що підготовлені ще три нові укази, дуже важливі, про нагородження наших воїнів – 419 воїнів. Загалом за час повномасштабної війни державними нагородами вже відзначені понад 49 тисяч українців і українок!

Я дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто зараз у бою, хто сьогодні теж дав нам найкращу новину – про просування вперед українських позицій. Слава вам, наші герої!

Дякую всім у світі, хто нам реально допомагає!

Слава Україні!