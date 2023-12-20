Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Ранок – селектор. Військові – доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація – безпека, доповідь від правоохоронців, ліквідація наслідків російського обстрілу Херсона – жорсткий обстріл. Відповімо ворогу. Доповідь ГУР – плани окупантів, наша протидія. Доповідь Служби зовнішньої розвідки України – тенденції найближчого часу, важливі наші операції, які ми готуємо. Окрема розмова щодо дронів – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів.

Вдень – багато нарад. Прем’єр-міністр. Міністр оборони. Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені – інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього й допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі. Провів також і нараду з міністром стратегічних галузей промисловості. Він координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів, їхньої готовності. За грудень хороші результати.

Зараз – щойно – провів і міжнародну розмову. Говорив із Прем’єр-міністром Нової Зеландії. Для нас в Україні, для нашої міжнародної позиції абсолютно важливий кожен голос у світі, абсолютно всі, хто цінує міжнародне право і готовий захищати його. Я подякував Новій Зеландії за незмінну підтримку України, за підтримку у розмінуванні, за підтримку й санкцій проти Росії, за роботу над просуванням Формули миру. До речі, зараз активно працюємо над організацією наступної зустрічі у форматі радників. Крок за кроком робимо нашу Формулу миру Формулою світової більшості. Вдячний усім, хто допомагає.

І, звичайно, щодня незмінно – вдячність нашим воїнам. Усім, хто б’ється заради нашої держави. Усім, хто тренує. Усім, хто лікує й рятує. Усім, хто виробляє необхідну зброю. І всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти, щоб наші воїни мали чим захищати нашу державу й незалежність. Обов’язково захистимо!

Слава Україні!