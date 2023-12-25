Зв’яжіться з тими, хто зараз у Силах оборони, і подякуйте їм – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Ще раз вітаю всіх із Різдвом! І саме зараз, у цей Різдвяний вечір, важливо сказати про багатьох наших людей, які в будь-який час і дня, і ночі, свята і звичайного дня на чергуванні, на бойових постах, у бою, на захисті нашої держави й людей.

Учора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 «шахедів», кілька ракет і ще два російські військові літаки. За один вечір! Загалом, збито пʼять «сушок» за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно! Усі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ, – просто молодці! Дякую вам! Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильнішою. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16.

Сьогодні ж я хочу подякувати кожному й кожній у всій великій команді ДСНС України – усім, хто й цими днями, вечорами, цими ночами як завжди ліквідовує наслідки російських обстрілів. Херсон, Донеччина, Харківщина, наша Сумщина, наше Запоріжжя, інші наші області. Особливо я хочу відзначити зараз хлопців із Херсонщини – сержант Олег Панкратов та майстер-сержант Максим Сєдін. Та з Донецької області – сержант Олександр Павленко, головний майстер-сержант Денис Шишолик та цивільний працівник ДСНС Володимир Яценко. Далі Харківщина – сержант Роман Пивоваров та майстер-сержант Павло Кривуля. Сумщина – сержанти Олександр Козир та Євгеній Бондаренко, працюють у прикордонних районах, абсолютно самовіддано. Я дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!

Так само я хочу подякувати сьогодні всьому колективу Національної поліції України – тим, хто працює заради безпеки людей, зокрема й у прифронтових районах. Особливо відзначу старших лейтенантів поліції Івана Зеленяка та Дмитра Тетерю, які служать на Херсонщині, у місті Бериславі. Також Андрія Булавіна, бойового медика, працює на Донеччині. Запорізька область – майори поліції Андрій Мельник та Вадим Аксьоненко. Дякую вам і всім тим, хто служить нашій державі, служить нашому суспільству!

І, звичайно, сьогодні буде правильно подякувати кожному працівнику і кожній працівниці української енергетики. Усім тим, хто на роботі зараз. Усім тим, хто працював увесь рік, щоб блекаутів не було і щоб усюди в Україні був звʼязок, світло було, тепло було – і все те, без чого нормальне життя просто неможливе. Я дякую вам, наші енергетики! Я дякую за світле Різдво!

І, будь ласка, хто сьогодні ще цього не зробив: звʼяжіться з вашими близькими або з тими, кого просто знаєте й хто зараз у Силах оборони та подякуйте їм. Сила дає Україні життя. Сила кожного, хто воює заради України. Сила всіх, хто працює заради України. Сила нашого народу. Зміцнюємо Україну всі разом!

Слава Україні!