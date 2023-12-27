Працюємо над новими оборонними пакетами – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Передусім подяка захисникам нашого неба. За минулий вечір і ніч із 46 «шахедів» більшість вдалося збити. Важливий результат. Результат, який щодня доводить правильність наших дій, нашої комунікації з партнерами: українській ППО, нашим мобільним вогневим групам, нашим зенітникам вдається захищати державу. І вже доволі активно плануємо січень та лютий – міжнародні заходи, які збільшать силу України. Працюємо над новими оборонними пакетами.

Сьогодні провів велику зустріч із керівниками українських оборонних компаній – понад 100 підприємств галузі були представлені. Зрозуміло, що це далеко не всі. Але ті, хто робить дуже сильні речі, ті, хто зміг бути сьогодні в Києві. Відзначив державними нагородами керівників підприємств і – через них – колективи, які зробили найбільше.

Загалом у нашому оборонному комплексі вже зараз працюють близько 300 тисяч людей, і це одне з найбільших досягнень нашої держави за кілька років. Український оборонно-промисловий комплекс не просто відновлюється – він стає таким продуктивним, який і потрібен для сучасної, технологічної війни. Багато приватних ініціатив уже в роботі: чотири з п’яти компаній у нашому ОПК – це приватний бізнес. Багато державних підприємств, які десятиліттями не працювали, тепер розгорнули своє виробництво, зокрема й нових видів озброєння.

На наступний рік маємо абсолютно чіткі цілі щодо артилерії і щодо дронів, і щодо ракет, і щодо броньованої техніки. Один із найбільших наших політичних результатів цього року – це домовленість із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо нашого спільного виробництва зброї. Створення нових виробництв. Локалізація в Україні. Розширення ремонтної бази. Усе це додає Україні і сили в захисті, і економічної сили: це зростання ВВП – суттєве – і хороші робочі місця. Я вдячний кожному й кожній, хто розвиває цю нашу галузь, усім, хто вкладає власну працю, свої ідеї в розвиток українського ОПК. І я впевнений, що наша «оборонка» – за умови такого постійного розвитку – з часом точно може увійти в топ-10 найбільш продуктивних і сильних оборонних комплексів світу. Це справжній потенціал України, і наша держава точно може стати одним із глобальних донорів безпеки і одним із найсильніших учасників НАТО. Працюємо заради цього.

Провів сьогодні й низку зустрічей із міністрами. Голова Національного банку України та міністр фінансів – питання проходження наступного року. Нарада з міністром оборони.

Також нарада з міністром внутрішніх справ. Доповідь щодо російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув – лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним і близьким… Чотири людини постраждали, із них двоє – хлопці-поліцейські, усім надано необхідну допомогу. Всі служби працюють над відновленням енергозабезпечення Херсона. Учора 70% міста залишилося без електрики. Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено.

Міністр внутрішніх справ доповів також щодо роботи всієї системи МВС. Реагування на надзвичайні ситуації, розмінування території, забезпечення зброєю й технікою наших підрозділів Нацгвардії та Нацполіції, що воюють на передовій.

І, до речі, я хочу відзначити працівників Національної поліції України, які віддано служать державі й суспільству, які разом з усіма в Силах оборони та безпеки України захищають державу на передовій. Особливо – воїнів бригади Національної поліції «Лють». Рядовий поліції Віталій Мельничук, капрал поліції Андрій Молочний, старший сержант Дмитро Ганенко, молодший лейтенант Богдан Горук, лейтенант Олександр Пʼятничук, старші лейтенанти Олександр Гладир та Іван Кротов і капітан поліції Михайло Главатських. Я дякую вам, хлопці, за вашу взірцевість у боях!

Звичайно, сьогодні мої вітання та наша спільна вдячність усім працівникам контррозвідки Служби безпеки України – це їхній професійний день. Підрозділ, який на роботі 24/7, чия робота – це спокій держави й захищеність суспільства від різних ворожих агентурних мереж. Цей рік у контррозвідки був результативним. Дякую вам за це, хлопці!

Слава всім, хто воює й працює заради України! Слава нашому народу!

Слава Україні!