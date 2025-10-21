Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню. Перше – буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні. Друге – ми чітко на одній сторінці з нашими партнерами щодо дипломатії, я вдячний кожному за підтримку, за принципову позицію – усім країнам, усім лідерам. Україна знов-таки висловила готовність, свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки, ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Президента Трампа його команді. Це було й публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру. Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну. Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про «томагавки» виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що «томагавки» – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет – ППО, безумовно.

Були на доповідях сьогодні секретар РНБО Умєров і міністр закордонних справ України Сибіга. Ми детально обговорили, що треба з кожним партнером зараз пропрацювати, щоб отримати необхідні системи ППО та ракети до них. Також триває підготовка контракту з американцями щодо достатньої для нас кількості систем «Петріот» – і на ближчу перспективу, і більш тривало. Я доручив активізувати цей напрям.

Звісно, сьогодні від ранку багато дуже доповідей щодо відновлення в регіонах після російських ударів по нашій енергетиці. Особливо складна ситуація – Чернігівщина, Сумщина, Харківщина та у прифронтових громадах. Росіяни здійснюють методичну, найбільшу у світі за масштабом кампанію терору проти нашої енергетики, проти нашого життя. Я дякую всім у світі, хто нам допомагає, хто не мовчить про те, що відбувається.

Щойно я говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про наші енергетичні потреби, про те, що треба для відновлення. Я вдячний за готовність допомогти. Ми домовились і про зустріч, і про нові кроки на підтримку нашої держави, підтримку українців і нашої спільної безпеки у Європі. Я дякую тобі, пане Прем’єр-міністре, ще раз за енергетичний пакет. Будуть і ще інші зустрічі, інші перемовини. Ми будемо наполягати, що Росія не повинна відчувати навіть відсотка безкарності. Дев’ятнадцятий пакет санкцій потрібен. Достатня підтримка нашого захисту потрібна. Також потрібне принципове рішення щодо російських активів – використання активів Росії заради захисту від Росії. Ми розраховуємо на результати.

Слава Україні!