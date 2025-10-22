Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.10.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 22.10.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1337-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Лиман, Костянтинівка Донецької області; Олександрівка, Малинівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Солодке, Запоріжжя Запорізької області; Херсон Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбницьких військ. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших воїнів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмових дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

Минулої доби на Краматорському й Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 160 безпілотних літальних апаратів, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!