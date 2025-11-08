Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.11.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 08.11.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 354-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував десять ракет, скинув 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 923 обстріли, зокрема 148 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Яблукове, Рівнопілля, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Преображенка Запорізької області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб та здійснив 187 артилерійських обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка. Загалом минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у напрямку Єгорівки і Тернуватого.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1 190 осіб. Сили оборони України також знешкодили одну бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, один вертоліт, 250 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (кількість уточнюється) та 72 одиниці автомобільної техніки противника.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!