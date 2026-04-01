Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.04.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 01.04.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1498-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9636 дронів–камікадзе та здійснив 3804 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Донеччині – Олександрівка, у Дніпропетровській області – Гаврилівка, Покровське; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Долинка, Копані, Кринівка, Нове поле, Микільське, Веселянка, Новооленівка, Григорівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та в бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Нової Кругляківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Дробишевого, Лиману та в районі населених пунктів Середнє, Надія.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки, Платонівки та Калеників.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє становище, штурмуючи в бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Миколайпілля, Новопавлівки, Вільного та Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Муравка, Горіхове та в сторону Гришиного, Філії, Новоолександрівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів в районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Новомиколаївка та в бік Привілля, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігалися.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну штурмову дію в бік о. Білогрудий

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 2069 безпілотних літальних апаратів, 219 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

