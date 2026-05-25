Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 25.05.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 25.05.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1552-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9975 дронів-камікадзе та здійснив 2898 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та три гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки, Тернової.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник 11 разів намагався вклинитися в гашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, Ставки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука, Різниківка.

На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Муравка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в районі Тернового та у бік Великомихайлівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також знешкоджено три танки, п’ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1924 безпілотних літальних апарати, 55 ракет, 302 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

