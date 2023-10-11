ЧИ ПРОГОДУЄ УКРАЇНА САМА СЕБЕ? Васильєв Гостро дізнавався в ЕКСПЕРТІВ


🔺Чому ціни на зерно падають, а хліб дорожчає?
🔺Чому доходи фермерів знижуються, а відсотки за кредитами збільшуються?
🔺Чому сільгоспвиробники кричать SOS, а держава їх не чує…

Про проблеми вітчизняного АПК і про те, як вони впливають на наше життя, про продовольчу безпеку та вартість тарілки наваристого борщу поговоримо з фермерами Анатолий Гайворонский, і Тамара Скорук, з директором Інституту зернових культур НААН України Владиславом Черчелем, директором дослідницької станції Інституту овочів НААН України Володимиром Завертайлюком та доценткою кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету Іриною Воловик.

Васильєв Гостро
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