ЧИ ПРОГОДУЄ УКРАЇНА САМА СЕБЕ? Васильєв Гостро дізнавався в ЕКСПЕРТІВ

🔺Чому ціни на зерно падають, а хліб дорожчає?

🔺Чому доходи фермерів знижуються, а відсотки за кредитами збільшуються?

🔺Чому сільгоспвиробники кричать SOS, а держава їх не чує…

Про проблеми вітчизняного АПК і про те, як вони впливають на наше життя, про продовольчу безпеку та вартість тарілки наваристого борщу поговоримо з фермерами Анатолий Гайворонский, і Тамара Скорук, з директором Інституту зернових культур НААН України Владиславом Черчелем, директором дослідницької станції Інституту овочів НААН України Володимиром Завертайлюком та доценткою кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету Іриною Воловик.