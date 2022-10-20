«Про Нікополь» 20.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Ліквідація окупантів, та наслідків атак, ситуація на ЗАЕС, економія електроенергії – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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