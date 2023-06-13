ПІДРИВ ГЕС! До кого звернутись? Як проходе евакуація? Владимирова та Шевченко // Васильєв Гостро


Масштабна катастрофа – підрив Каховсьї ГЕС. Затоплені села, екологічне лихо. Коли Захід висловлює стриману стурбованість, вони з перших годин почали рятувати цивільних. Як працюють у зоні лиха бригади обласного Центру медицини катастроф. Та як допомагає евакуюватися благодійний фонд Восток- SOS?

Гості програми “Васильєв Гостро” Директор обласного центру ексртеної медицичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко та евакуаторка БФ Восток- SOS Ольга Владимирова

Випуск від 13 червня 2023 року

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Реквізити фонду
Одержувач: Благодійна організація «Благодійний фонд «Восток-СОС»
Код ЄДРПОУ: 39764400
IBAN: UA893005280000026007455028483
Призначення платежу: Благодійний внесок

Васильєв Гостро
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