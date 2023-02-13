«Про Нікополь» 13.02.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Обстріли Нікопольщини посилюються / “Старлінки” для громад / Спортивний челендж – спецпроєкт “Про Нікополь”.

 

Про Нікополь
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