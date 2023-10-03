ТІ, ХТО НАС БЕРЕЖЕ. Про історію і сьогодення Дніпровських бригад ТРО з перших вуст #ВасильєвГостро
🔺До Дня захисників та захисниць Украині.
До Дня територіальної оборони.
Не могли не приурочити.
Тому що зараз кожен новий день – це їхній день!
І кадрового військового, і кухаря, і вчорашнього водія маршрутки…
І командира батальйону 108 бригади ТРО майора Владислава Токарєва, і прес-офіцера 128 бригади тероборони Дніпра Олександра Курбатова, і першого командира цієї бригади полковника Олександра Водолазького…
🔻У #ВасильєвГостро вони розкажуть про те, як формувалися їхні підрозділи, як збиралися охороняти Дніпро, а опинилися на передовій…
Про те, як мужніли, ставали сильнішими, як втрачали побратимів і, звісно, про те, як сьогодні служать і воюють наши земляки.