Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 11.11.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 11.11.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 357-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. Противник здійснив 145 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населеного пункту Коровин Яр та в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах Серебрянки та Дронівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 атаки агресора у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав — наші захисники зупинили всі спроби противника.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили три марні спроби просування до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 020 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 217 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!