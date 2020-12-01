На станціях метро обладнали “розумні” ескалатори

Неабияка економія! На станціях Дніпровського метрополітену встановили енергоощадне обладнання. Зокрема, ескалатори відтепер не їздять пустими. Вони працюють лише тоді, як на сходи ступають пасажири. Наші журналісти побували в машинному залі метро й вже готові розповісти більше. Подробиці — далі!

Раніше ескалатори Дніпровського метрополітену рухалися саме так. Швидко і невпинно. Відтепер же вони починають працювати на повну тільки-но ступить нога пасажира на сходинку.

За допомогою датчиків, які сповільнюють роботу ескалатора за відсутності пасажирів — скорочується й електроспоживання. Не дивлячись на те, що це обладнання у світі з’явилось вже давно, застосовувати його у метрополітені було неможливо, кажуть посадовці Дніпровської міськради.

Втім частотні перетворювачі встановити таки вдалося. Робітники метро ведуть нас до машинного залу ескалаторів, аби продемонструвати як все працює.

Начальник електромеханічної служби метрополітену розповідає, шафа управління — дуже зручна та проста в керуванні, багатофункціональна та забезпечує ефективність ескалатора. На відмінну від старого обладнання, якому як і самому метрополітену — 25 років.

Порівнює роботу ескалатора з частотним перетворювачем і без — начальник дільниці. Каже — зі статистикою, яку веде програма, легко порахувати скільки можна зекономити на електриці.

Такі новації вже працюють на чотирьох станціях Дніпровського метро. Залишилась тільки Вокзальна, ескалатори якої планують облаштувати частотними перетворювачами протягом наступного року.