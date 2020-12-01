У Дніпрі розширили центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

ВІЛ — не вирок. За таким принципом працює єдиний у Дніпрі Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Понад 80 підопічних відвідують його на постійній основі. Аби їхнє перебування було комфортним, цього року територію закладу розширили. Оновлене приміщення символічно відкрили у Всесвітній День боротьби зі СНІДом. Про роботу ВІЛ-центру та його перетворення — знає Софія Куценко.

Приймати свою хворобу та жити “на повну” попри все. Саме цьому навчають дітей та молодь у Центрі ВІЛ-інфікованих. Таких закладів в Україні лише п’ять. У Дніпрі його відвідують понад 80 підопічних — від найменших діточок й до тих, кому виповнилося 35 років. Це місце наче другий дім.

“В нашому закладі виросло вже ціле покоління дітей, які прийшли до нас зовсім маленькими. А за 13 років стали вже дорослими, самостійними людьми, адаптованими до життя.”

Заклад відкрили у 2007. Підопічних довгих 13 років обслуговували у двокімнатному підвальному приміщенні. Цьогоріч територію значно розширили. На це з міського бюджету виділили майже пів мільйона гривень. Коштів вистачило, аби “з нуля” створити додаткові кабінети та нову вбиральню. Продовжити ремонтні роботи обіцяють наступного року. У планах облаштувати медичний кабінет, невеличку кухню та спортивну залу.

Під час карантину у Центрі ВІЛ-інфікованих одночасно могли знаходитися лише п’ять людей. Після ремонту ж відвідувачів може бути чи не втричі більше. Взагалі тут планують збиратися великими компаніями для проведення традиційних заходів, які були популярні до обмежень.

Дізнатися більше про роботу центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді можна у двадцять першій лікарні або за телефоном, який ви бачите на екрані.

ЦЕНТР ДЛЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

056 753 0633