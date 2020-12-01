В Україні майже 12,5 тисяч нових випадків коронавірусу за останню добу. Найбільше COVID-позитивних осіб у Києві – 1799. Далі за кількістю інфікованих йдуть Одеська, Дніпропетровська, Київська та Львівська області. У нашому регіоні найбільше позитивних тестів зафіксували у Дніпрі та Кривому розі. Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я повідомили — скільки грошей у наступному році буде виділено на вакцинацію населення від COVID. Детальніше — у наступному сюжеті.

На Дніпропетровщині у лідерах за кількістю нових випадків коронавірусу обласний центр. За останню добу у Дніпрі зафіксували 384 COVID-позитивні результати. На другому місці Кривий ріг з показником у 203 пацієнти. Ще 8 мешканців області від цієї недуги померли. У лікарнях нашого міста наразі знаходиться 740 людей з підтвердженим коронавірусом.

Загалом за останню добу з діагнозом COVID-19 в Україні госпіталізували майже півтори тисячі пацієнтів. 221 людина від цієї недуги померла. Та от для тих, хто досі не вірить у коронавірус, підліток з Дніпра розповів свою історію перебування у реанімації двох лікарень. 16-річний хлопець у вигляді щоденника описав усі складнощі, з якими довелося зіштовхнутися за місяць, що він хворіє на COVID.

У міністерстві ж охорони здоров’я доповіли — скільки грошей на вакцинацію населення від коронавірусу заклали у бюджеті на наступний рік. Йдеться про 2,6 мільярди гривень. У МОЗ цю суму називають надто малою. Навіть для того, щоб зробити щеплення представникам групи ризику.

Вже відомо, що першими вакцину отримають медики, працівники освіти та правоохоронці. Плюс певна кількість щеплень розрахована й на людей пенсійного віку.