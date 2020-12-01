На житломасиві Червоний Камінь сусіди зацькували людей з інвалідністю

На житломасиві Червоний Камінь у Дніпрі розгорілася справжня сусідська ворожнеча. Історія почалася із того, як для подружжя, що пересувається на візках, встановили електричний підйомник та інклюзивну доріжку. Однак частина жителів негативно поставилася до таких змін. Ба більше — людям з інвалідністю порізали шини на візках. Чим же настільки завадили інклюзивні нововведення — дивіться далі.

Безперешкодно вийти з власного дому — про цю можливість родина Подзюбан мріяла 15 років. І ось нарешті їх почули. Встановили спеціальний підйомник та проклали інклюзивну доріжку. Та такі нововведення сподобалися далеко не всім.

Порізані шини на інвалідних візках, невдоволення та цькування у чаті будинку — таку реакцію своїх сусідів отримало подружжя Подзюбан через створений для них безбар’єрний простір.

Боротьбу за комфортні умови для себе родина веде з 2005 року. Кажуть, без пандусів та обладнаних доріжок приходилося вкрай важко. Ліфт не працював, сторонньої допомоги могли очікувати годинами, а іноді просто доводилось залишатися вдома.

Підйомник та доріжку звели бюджетним коштом завдяки міській соціальній програмі безбар’єрного середовища. Та чомусь, деяких місцевих мешканців реконструкція обурила і вони почали відкрито заважати процесу будівництва.

На що саме обурились сусіди та чому вдалися до булінгу — питаємо в них самих. Тут думки розійшлися. Комусь не сподобалось формулювання у проєктній документації на ремонт.

Інші ж невдоволені, що по новій інклюзивній доріжці подружжя їздить не тільки на візках, а й автівкою.

Голова громадської організації “Океан Добра” Ольга Волкова, яка виступала за створення безбар’єрних умов для подружжя, каже — дитячий майданчик з’явився вже після того, як був затверджений проєкт реконструкції. І через нього довелося навіть звузити доріжку. А щодо формулювання “капітального ремонту”- це вимушена бюрократична стаття видатків, інакше її назвати просто не могли.

Попри відсутність порозуміння у цьому конкретному випадку, Ольга зазначає, вони продовжать боротьбу за доступний та інклюзивний простір для всіх жителів міста. І вже мають на меті ще 20 адрес, де найближчим часом створять комфортні умови для людей з інвалідністю.