Якщо у вас холодні батареї — телефонуйте на 11 канал

01.12.2020 18:51

Цими днями опалювальний сезон нарешті розпочався в усіх регіонах України. Затримка подачі тепла в окремих населених пунктах склала майже півтора місяця. Про це свідчать оперативні дані НАК «Нафтогаз України». Справа у величезних боргах як теплових компаній, так і населення. Дніпро отримав номінацію на газ одним із перших. Попри мільярдний борг городян за отримане в попередні сезони тепло, вдалося знайти з Нафтогазом формулу реструктуризації. Також в мерії активно модернізують котельні та мережі. З усім тим, якщо у вашому будинку досі холодні батареї та в наявності проблеми з енергоощадливістю, – 11 канал охоче зробить про це матеріал, аби виправити ситуацію. Телефон, за яким можна зв’язатися з редакцією новин зараз на ваших екранах.

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