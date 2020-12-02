Поліція викрила ділків, що продавали неіснуючі товари

02.12.2020 18:34

Продавали неіснуючі протиепідемічні товари. Поліція Дніпропетровщині викрила двох ділків, які розміщували у мережі фейкові оголошення з продажу медичних масок та антисептиків. З клієнтів брали передплату, а після отримання грошей — блокували їх. У такий спосіб ошукали понад 200 людей, чим завдали збитки на 300 тисяч гривень. Кіберполіція вилучила телефони та банківські картки ділків. Обом фігурантам наразі загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

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