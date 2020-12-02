Суд по справі трагічної аварії знову перенесли

Нагадаємо, ще 16-го лютого на Слобожанському проспекті сталася ДТП, внаслідок якої загинув відомий у Дніпрі ведучий свят Олександр Усачов. Втім обвинуваченому вже майже рік не можуть винести вирок. Все через те, що його захисник регулярно затягує процес, впевнені рідні загиблого! Цього разу поставити крапку у справі також не вийшло. Чому — дивіться далі!

Судове засідання почалося нетипово. А саме з огляду речових доказів, які минулого разу запросила адвокат. Зокрема, на автопарк під будівлю суду привезли розтрощену автівку, яка збила на смерть Олександра Усачова та травмувала його доньку. Представник підсудного декілька разів оглянула автомобіль, після це зробив обвинувачений та учасники процесу.

Вже у залі суду адвокат Михайла Дубовика таки висловила свою думку. І нарікала на те, що речовий доказ зберігався неналежним чином.

Оглянути усі речові докази, які внесені згідно з реєстром, цього разу не вдалося. Оскільки людина, яка за них відповідає, захворіла, пояснює прокурор.

Втім адвокат підсудного таки наполягла на перегляді усіх речових доказів, які стосуються справи. Також виступила з клопотанням, щодо висловлювання групи підтримки постраждалих. Її обурила думка, що вона всіляко затягує розгляд справи.

Із заявою виступив й підсудний Михайло Дубовик. Чоловік просив суддю повпливати на активістів, аби вони більше не приходили на засідання. Він переймається за їхнє здоров’я, оскільки зараз пандемія COVID-19.

Втім до прохання обвинуваченого не задовольнили. Оскільки усі заходи безпеки дотримані, а засідання — відкрите. Тож судова тяганина продовжується, засідання перенесли на 14 годину 21-го грудня. Втім група підтримки налаштована оптимістично і готова боротися за справедливість до кінця.

Знімальна група 11-го каналу також невпинно слідкуватиме за розвитком подій.