Уряд відновив виплату допомоги на дітей підприємцям 1 та 2 категорії

З листопада Кабінет Міністрів відновив виплату допомоги на дітей підприємцям першої та другої категорії. Отримати її можуть ФОПи, які виховують малят до 10 років. Для цього необхідно зібрати пакет документів та надати до управління соціального захисту. Наскільки ця процедура зручна — дізнавались наші журналісти.

Заява, свідоцтво про народження дитини, копія паспорта та ІНН, заява з банку про відкриття рахунку, а також довідка з податкової про виплати єдиного соціального внеску за попередній рік. Це — список документів, який має надати підприємець, аби отримати фінансову допомогу від держави. З повним набором паперів до правобережного центру соціального захисту населення прийшов Дмитро. Чоловік торгує парасольками.

Розмір допомоги на дитину до шести років становить 1 859 гривень на місяць, а від шести до десяти – 2 318 гривень. Варто зазначити, що подібна підтримка доступна й тим підприємцям, що вже її колись отримували.

Також є новини щодо «пакунку малюка». Батькам, яким він не дістався у пологовому будинку, можуть отримати грошову компенсацію у 5 тисяч гривень. Для цього необхідно надати до управління соцзахисту заяву, свідоцтво про народження дитини, копію паспорта одного з батьків, заяву про відкриття рахунку та довідку з пологового будинку, що «пакунок малюка» не було видано.