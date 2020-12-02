Поліклініка Інтерпайп запроваджує консультації пацієнтів онлайн

Швидко і дистанційно! Медична система по всьому світу зараз переходить на онлайн-обслуговування. У Дніпрі прикладом такого інноваційного підходу стала поліклініка Інтерпайп. Пацієнт, не виходячи з дому, може записатися до медичного фахівця, зустрітися з ним онлайн і отримати необхідні поради. А також домовитися про подальші відвідування лікаря вже у режимі офлайн. Як це працює — дивіться у наступному сюжеті.

Епідемія коронавірусної інфекції кардинально змінила життя людей. Як не парадоксально, зараз турбуватися про своє здоров’я краще на відстані від будь-яких закладів, в тому числі й медичних.

Головна лікарка поліклініки наводить приклади консультацій для яких відвідання медзакладу не обов’язково. Це такі захворювання як цукровий діабет, гіпертонія, коли людина сама контролює свій стан. Перші консультації онлайн готовий надавати і лікар ендокринолог.

Технологічну реалізацію сервісу для поліклініки Інтерпайп зробила платформа розумних цифрових помічників Нandy.ai. Прийом пацієнта онлайн майже не відрізняється від звичайного. За тою різницею, що все відбувається віртуально.

Арина показує, як вона замовила онлайн-консультацію за допомогою свого смартфона.

Лікар надає консультацію й надсилає текстовий варіант порад на електронну пошту пацієнта. Призначає аналізи й домовляється про зустріч вже в поліклініці. Кількість первинних відвідувань медзакладу таким чином скорочується. Це дозволяє заощадити час пацієнта. До того ж, що надважливо, мінімізувати ризик інфікування.

Лікар дерматолог проводить онлайн консультацію і при цьому оглядає пацієнтку. У цій спеціалізації перші висновки про стан здоров’я людини можна робити й у такий спосіб.

Всі вузькоспеціалізовані фахівці медичного закладу зараз готові проводити онлайн консультації. Щоб зробити перший крок для віртуального відвідання свого лікаря, пацієнту треба зайти на сайт поліклініки Інтерпайп.