Справжнє ігрове кіно починають знімати у нашому місті

Поки що — короткометражне. Грант “Культурної столиці” виграв проєкт під назвою “На новий рік обіцяють сніг”. Офіційні документи сьогодні були підписані на студії “Контрабас”. І вже за 3 місяці автори обіцяють запросити на попередній показ нової стрічки.

Новорічна історія про несподівані дива в житті маленького дніпрянина Сашка за сценарієм киянки Марини Артеменко у режисерському втіленні студії “Контрабас” виборола право стати справжньою ігровою стрічкою.

У Сашка є дама серця, яка підтримує його у складних ситуаціях.

Сімейна добра новорічна історія брала участь у конкурсі проєктів “Культурної столиці” нарівні із 16 іншими не менш цікавими аудіовізуальними розробками.

Окрім яскравої творчої атмосфери, знімальний процес потребує складної технічної підготовки та суворої дисципліни всіх учасників на знімальному майданчику.

Справжнє кіно, все ж буде поки що “коротким метром”. Його тривалість запланована до 36 хвилин. А для участі у міжнародних фестивалях скоротять до відповідних стандартів – 20 хвилин.

Ще не всі ролі у новому кіно розподілені, триває кастинг акторів. То ж у кожного жителя є шанс взяти участь у першій кінострічці. Знаходьте студію “Контрабас” у соцмережах та надсилайте своє резюме. А за 3 місяці, як обіцяють автори проєкту, побачимо гарну ігрову кінострічку.